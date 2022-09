Τρεις Αρμένιοι έχασαν τη ζωή τους σε νέες εχθροπραξίες που ξέσπασαν χθες Τετάρτη στα σύνορα Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν, ανακοίνωσε το αρμενικό υπουργείο Αμυνας (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από AP: Sipan Gyulumyan/Armenian Defense Ministry Press Service/PAN).

«Οι δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν εξαπέλυσαν επίθεση με όλμους και όπλα μεγάλου διαμετρήματος στο ανατολικό τμήμα των συνόρων μας», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Αμυνας της Αρμενίας, συμπληρώνοντας ότι η επίθεση «είχε ως αποτέλεσμα τρεις θανάτους από την αρμενική πλευρά».

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ότι οι τρεις Αρμένιοι σκοτώθηκαν «σε επίθεση κατά της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της δημοκρατίας της Αρμενίας».

As a result of a new @Azerbaijani attack 3 Armenian soldiers have been killed today within the territory of @Armenia. This is an attack against Armenian independence, sovereignty and democracy. The Azerbaijani invasion must be condemned and stopped. #StandForArmenianDemocracy!

— Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) September 28, 2022