Η Γερμανία θεωρεί ότι η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία δεν είναι επιτυχής, αντιδρώντας στην ανακοίνωση της Ρωσίας για μερική επιστράτευση.

Η Ολλανδία μιλά για πανικό του Πούτιν και η Πολωνία συνεχίζει να ανησυχεί.

“Η ανακοίνωση αυτή δείχνει ότι η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία δεν έχει στεφθεί με επιτυχία”, επισήμανε ο Βόλφγκανγκ Μπίχνερ στη διάρκεια της τακτικής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί από το Βερολίνο. Και καταδεικνύει επίσης ότι η Ουκρανία υπερασπίζεται τον εαυτό της αποτελεσματικά “χάρη στη μαζική στήριξη (…) πολλών χωρών, ανάμεσά τους και η Γερμανία”, πρόσθεσε ο ίδιος.

Παράλληλα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι τα δημοψηφίσματα, που θέλουν να πραγματοποιήσουν οι αυτονομιστές στις επαρχίες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ για την ένταξη των περιοχών αυτών στη Ρωσία, δεν θα αναγνωριστούν ποτέ.

Λίγο νωρίτερα ο αντικαγκελάριος της Γερμανίας Ρόμπερτ Χάμπεκ επέκρινε το διάταγμα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν περί μερικής επιστράτευσης, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή “σοβαρό και κακό βήμα”.

“Με τη μερική επιστράτευση η Ρωσία ακολουθεί μια πολιτική κλιμάκωσης αυτού του επιθετικού πολέμου κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Πρόκειται για ένα σοβαρό και κακό βήμα το οποίο καταδικάζουμε έντονα”, αντέδρασε στο Twitter ο Χάμπεκ, που είναι και υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας.

Robert Habeck, the German Vice-Chancelor has called the mobilisation order «another bad and wrong step from Russia»https://t.co/HbE9oOscwu pic.twitter.com/DUiE6gJmuE

— The Telegraph (@Telegraph) September 21, 2022