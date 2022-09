Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Τετάρτη όταν κατέρρευσε πολυκατοικία (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter) στην πόλη Χαλέπι (βόρεια), μετέδωσε το SANA, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας.

«Ανασύρθηκαν τα πτώματα έξι γυναικών, τριών παιδιών κι ενός άνδρα, ενώ ένα παιδί και μια γυναίκα διασώθηκαν από τα συντρίμμια και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο», κατά την ίδια πηγή.

Η Πολιτική Προστασία και οι τοπικές αρχές απομάκρυναν κατοίκους κτιρίων γύρω από την πενταώροφη πολυκατοικία που καταστράφηκε, ενώ συντρίμμια άρχισαν να απομακρύνονται, δήλωσε αξιωματικός της αστυνομίας στο πρακτορείο.

#Syria#Aleppo

A five story building collapsed in the Firdous neighborhood of Aleppo city today, at least two families are reported under the rubble. pic.twitter.com/xk4refiGiL

— Levant 24 (@Levant_24_) September 7, 2022