Στον Σεργκέι Σοϊγκού αναφέρεται η νεότερη ενημέρωση του υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο και τις μυστικές υπηρεσίες, ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας «παραγκωνίζεται» λόγω των προβλημάτων στον πόλεμο και είναι πιθανό να γελοιοποιείται από τους στρατιώτες για την «αναποτελεσματική» ηγεσία του.

Πρόσφατες αναφορές ανεξάρτητων ρωσικών μέσων ενημέρωσης υποστήριξαν ότι λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ρωσία στον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας, ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου έχει πλέον παραγκωνιστεί εντός της ρωσικής ηγεσίας, με τους επιχειρησιακούς διοικητές να ενημερώνουν απευθείας τον πρόεδρο Πούτιν για την πορεία του πολέμου.

Οι Ρώσοι αξιωματικοί και στρατιώτες με εμπειρία από πρώτο χέρι στον πόλεμο πιθανώς γελοιοποιούν τακτικά τον Σοϊγκού για την αναποτελεσματική και εκτός επαφής ηγεσία του, καθώς η ρωσική πρόοδος έχει σταματήσει.

Η ενημέρωση πρόσθεσε ότι ο Σοϊγκού έχει πιθανώς «δυσκολευτεί» για να ξεπεράσει τη φήμη του ότι δεν έχει μεγάλη στρατιωτική εμπειρία.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 29 August 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/UbLfTGATDr

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/YCp7fMLXU9

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 29, 2022