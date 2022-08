Το γύρο του κόσμου κάνουν συνεχώς εικόνες φρίκης από τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας.

Τελευταία, μεταδίδεται όλο και περισσότερο ένα ανατριχιαστικό βίντεο που δείχνει ένα Ρώσο μισθοφόρο να κρατά ένα κρανίο, που -σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του- προέρχεται από έναν Ουκρανό στρατιώτη που έχασε τη ζωή του στις μάχες του εργοστασίου Αζοφστάλ.

Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται στο βίντεο ο Ρώσος μισθοφόρος Ιγκόρ Μανγκούσεφ, ο πόλεμος δεν γίνεται κατά της Ουκρανίας και του λαού της, αλλά «η Ρωσία πολεμά την ιδέα του να είσαι Ουκρανός».

Μάλιστα, όπως σημειώνει ο Μανγκούσεφ, «όσοι ενστερνίζονται αυτή την ιδέα πρέπει να καταστραφούν».

1/2

This is Igor Mangushev. A Russian soldier who went to war to commit genocide.

In the video, he himself admits this. He says that the main goal of the war is to kill everyone who considers himself Ukrainian.

Mangushev holds a human skull in his hands. pic.twitter.com/LhUwqvo7tH

— Serhii Sternenko (@sternenko) August 28, 2022