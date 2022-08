Βλάβη από πυρκαγιά σε εναέρια καλώδια προκάλεσε το κλείσιμο των δύο αντιδραστήρων που λειτουργούν στον υπό ρωσική κατοχή πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η κρατική εταιρία πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας.

❗️In the Zaporizhia region, rashists set fire to a forest in the vicinity of Energodar, local publics report pic.twitter.com/Svw543cpjm

— Eugene Dnipro 🇺🇦 (@EvgeniyDnepr390) August 25, 2022