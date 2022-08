Ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας κλήθηκε να αναγνωρίσει πτήση επιβατικού αεροσκάφους, η οποία πετούσε πάνω από την Ελλάδα χωρίς να ανταποκρίνεται στις κλήσεις στον ασύρματο.

Το περιστατικό αφορούσε την πτήση ME242 της Middle East Airlines (MEA), ένα Airbus με 145 επιβάτες, από τη Μαδρίτη στη Βηρυτό.

Σύμφωνα με τον λογαριασμό @Intel_Sky στο Twitter, ο οποίος ειδικεύεται στην παρακολούθηση αεροσκαφών της πολιτικής και της πολεμικής αεροπορίας, το περιστατικό συνέβη στις 10 Αυγούστου και ενώ το λιβανέζικο αεροσκάφος κινούνταν σε ελληνικό FIR, κανονικά σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης.

Ωστόσο ο πιλότος του επιβατικού, ο οποίος φέρεται να είναι ο Αμπέντ αλ Χουτ, γιος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της MEA (Middle East Airlines), αμέλησε να προσαρμόσει τη συχνότητα του ασυρμάτου και έτσι δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις κλήσεις από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Όταν επανειλημμένες κλήσεις δεν είχαν ανταπόκριση, οι αρχές του NATO σήμαναν συναγερμό (Code Renegade) και ειδοποίησαν τις ελληνικές.

Δύο ελληνικά F-16 απογειώθηκαν τότε από τη Σούδα για να εντοπίσουν και να αναγνωρίσουν το αεροσκάφος.

Το εντόπισαν την ώρα που πετούσε πάνω από την Αργολίδα. Εκεί οι χειριστές κοίταξαν στο cockpit και διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Τότε και ο πιλότος του λιβανέζικού αεροσκάφους απέκτησε πρόσβαση ξανά στον ασύρματο και διαβεβαίωσε ότι όλα είναι καλά.

Σε δήλωση, το υπουργείο Δημοσίων Έργων και Μεταφορών του Λιβάνου δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε ότι ο Αλ Χουτ πιλοτάριζε το αεροπλάνο. Δεν ανέφερε, επίσης, γιατί τα μαχητικά προσέγγισαν το αεροσκάφος της MEA.

«Το λιβανέζικο αεροπλάνο επικοινώνησε με τις αρμόδιες Αρχές αεροναυτιλίας στην Ελλάδα δύο φορές όταν εισήλθε στον ελληνικό εναέριο χώρο, από τη συνήθη συχνότητα» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τα ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη προσέγγισαν την πτήση της ΜΕΑ για να ρωτήσουν εάν υπήρξε έκτακτη ανάγκη. «Όταν η απάντηση ήταν αρνητική, ο κυβερνήτης του ελληνικού πολεμικού αεροσκάφους χαιρέτησε το λιβανέζικο αεροπλάνο και το τελευταίο συνέχισε την κανονική του πορεία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Code Renegade set Greek authorities on alert following a relevant signal by the NATO air control center in Spain (CAOC Torrejón), to intercept a non-responsive civil aircraft Airbuss A321 with 145 passengers onboard that had taken off from Madrid and was bound for Beirut. pic.twitter.com/qwecsgpz0v

— IntelSky (@Intel_Sky) August 15, 2022