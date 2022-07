Ο παραλογισμός σε όλο του το μεγαλείο: Άνεργη και ανύπαντρη μητέρα από τη Βρετανία, βάλθηκε να μετατρέψει τον μικρό γιο της, σε κακομαθημένο παιδί, αγοράζοντάς του πανάκριβα πράγματα και κάνοντάς του όλα τα χατίρια.

Ο μόλις ενός έτους Τζαρίμ, έχει ολόχρυση πιπίλα αξίας 1.200 δολαρίων και ένα βραχιόλι με διαμάντια αξίας 1.100 δολαρίων στον καρπό του, με την άνεργη μητέρα του, Κέισι Άκραμ, να δηλώνει… περήφανα, πως «ό,τι του αρέσει το παίρνει.

«Ό,τι θέλει ο Τζαρίμ το παίρνει! Το τελευταίο ζευγάρι παπούτσια που αγόρασα στον εαυτό μου ήταν σαγιονάρες, που κόστιζαν μόλις 1,21 δολάρια, και την ίδια μέρα αγόρασα στον μικρό μου αθλητικά παπούτσια Gucci», αναφέρει η μητέρα του και πρώην μοντέλο από το Ηνωμένο Βασίλειο στη «New York Post».

Εκτός από τα επώνυμα παπούτσια του, ο μικρός μπόμπιρας φοράει συχνά και μια αλυσίδα Versace, αξίας 900 δολαρίων. «Ξόδεψα 1.200 δολάρια για ένα μασίφ χρυσό δαχτυλίδι και το πέταξε στη μέση της πόλης και το έχασε. Έκλαιγα για τρεις ημέρες», δήλωσε η μαμά του παιδιού. Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους ξόδεψε, επίσης, το ποσό των 240 δολαρίων για να «διαβάσει» κάποιος την παλάμη του μικρού γιου της, προκειμένου να μάθει το αγαπημένο του χρώμα!

