Δεν πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συναυλία του Χάρι Στάιλς στην Κοπεγχάγη.

O διάσημος καλλιτέχνης επρόκειτο να εμφανιστεί το βράδυ της Κυριακής (3/7) στη Royal Arena, στο πλαίσιο της περιοδείας του «Love On Tour».

Μετά τους πυροβολισμούς στο εμπορικό κέντρο Field’s, που κόστισαν τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους ενώ αρκετοί τραυματίστηκαν σοβαρά, ο τραγουδιστής δήλωσε σοκαρισμένος και ανέφερε ότι προσεύχεται για όσους έζησαν τον εφιάλτη.

Έγραψε συγκεκριμένα στο Snapchat: «Η ομάδα μου και εγώ προσευχόμαστε για όσους ήταν στους πυροβολισμούς στο εμπορικό κέντρο της Κοπεγχάγης. Είμαι σοκαρισμένος. Με αγάπη Χάρι».

Στη συνέχεια, με ανάρτησή του στο Twitter επιβεβαίωσε την αναβολή της συναυλίας του και ζήτησε από τους φανς τους να προσέχουν ο ένας τον άλλον.

«Έχει ραγίσει η καρδιά μου μαζί με των ανθρώπων της Κοπεγχάγης. Λατρεύω αυτήν την πόλη. Οι άνθρωποι είναι τόσο ζεστοί και γεμάτοι αγάπη. Είμαι συντετριμμένος για τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλους όσοι πονούν. Λυπάμαι που δεν μπορούσαμε να είμαστε μαζί. Σας παρακαλώ να προσέχετε ο ένας τον άλλον», σημείωσε χαρακτηριστικά.

I’m heartbroken along with the people of Copenhagen. I adore this city. The people are so warm and full of love.

I’m devastated for the victims, their families, and everyone hurting.

I’m sorry we couldn’t be together. Please look after each other. H

— Harry Styles. (@Harry_Styles) July 3, 2022