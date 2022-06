Μυστήριο πλανάται γύρω από την επίσκεψη που έκανε στην Ουκρανία για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σοϊγκού.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Άμυνας έχει «κατηγορηθεί» στο παρελθόν ότι δεν συμμετέχει όσο θα έπρεπε, στον πόλεμο. Πρόσφατα πάντως επανήλθε στο προσκήνιο ζητώντας να ενισχυθεί η κοινή άμυνα με Λευκορωσία.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού επισκέφθηκε ρωσικά στρατεύματα που εμπλέκονται στην επιχείρηση στην Ουκρανία, σύμφωνα με τα λεγόμενα του ανταποκριτή της Wall Street Journal. Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, μέχρι στιγμής όμως δεν έχει διευκρινιστεί αν επισκέφθηκε ή όχι την Ουκρανία.

«Στα αρχηγεία ρωσικών μονάδων, ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού άκουσε αναφορές από τους διοικητές για την τρέχουσα κατάσταση και τις ενέργειες των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων στις κύριες επιχειρησιακές περιοχές», αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πότε έγινε αυτή η επίσκεψη.

Όπως επισημαίνει ο ανταποκριτής της Wall Street Journal, Γιάροσλαβ Τροφίμοφ, είναι η πρώτη φορά που ο Σοϊγκού πηγαίνει στην Ουκρανία, μετά την 24η Φεβρουαρίου, οπότε άρχισε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Όπως φαίνεται και από το βίντεο του ρωσικού ειδησεογραφικού δικτύου Ria Novosti, ο Σοϊγκού έφτασε στον προορισμό του με ελικόπτερο, ενώ στο πλαίσιο της επίσκεψής του παρασημοφόρησε και ορισμένους Ρώσους αξιωματικούς.

On month five of the war, Russia’s defense minister Sergei Shoigu visits Ukraine for the first time. pic.twitter.com/h3dNr0LuuX

— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) June 26, 2022