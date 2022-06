Η Ουκρανία τάσσεται στο πλευρό της Μολδαβίας με αφορμή τις νέες απειλές της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ο Oυκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα μετά τις προειδοποιήσεις της Μόσχας για αρνητικές συνέπειες έπειτα από τη χορήγηση από τους ηγέτες της ΕΕ στις δύο χώρες καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην ένωση.

«Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού και της κυβέρνησης της φιλικής Μολδαβίας εν μέσω των νέων απειλών που προέρχονται από την Μόσχα. Ό, τι έχει απομείνει στη Ρωσία είναι να εκστομίζει απειλές σε άλλες χώρες έπειτα από δεκαετίες αποτυχημένων πολιτικών βασισμένων στην επιθετικότητα, στον εξαναγκασμό και στην έλλειψη σεβασμού», έγραψε ο Κουλέμπα στο Twitter.

We stand with the people and the government of friendly Moldova amid renewed threats coming from Moscow. All Russia has left is spitting out threats at other states after decades of failed policies based on aggression, coercion, and disrespect. This only shows Russia’s weakness.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 25, 2022