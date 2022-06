Όλοι πλέον περιμένουν το πόρισμα από την έρευνα που έχει διαταχτεί από το υπουργείο Άμυνας της χώρας, για το πώς η συγκεκριμένη γυναίκα, έμπαινε και έβγαινε όποτε ήθελε μέσα σε μια στρατιωτική βάση με σκοπό να κάνει σεξ με τους αλεξιπτωτιστές.

Όπως έγινε γνωστό η γυναίκα δεν μπήκε ούτε μια, ούτε δυο φορές, αλλά 31 μέσα σε χρονικό διάστημα 5 μηνών. Και κανείς δεν θα το είχε ανακαλύψει αυτό το «μπες – βγες» εάν κάποιος από τους αλεξιπτωτιστές δεν ανέβαζε ένα βίντεο με την γυναίκα να ικανοποιεί ομαδικά άλλους αλεξιπτωτιστές μέσα στο στρατόπεδο.

Μάλιστα όλη η μονάδα αλεξιπτωτιστών του στρατοπέδου, αποκλείστηκε από την αποστολή του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο, στην οποία θα έπαιρναν μέρος, μέχρι να βγει το πόρισμα.

An important message to all members of @TheParachuteReg family & friends. @2PARA_HQ @3PARA @4PARAREG @16AirAssltBCT @PRA_Airborne pic.twitter.com/Eur2bQfcWh

Σύμφωνα με την «New York Post», το στρατόπεδο είναι η βάση αλεξιπτωτιστών «Merville» στο Colchester στο Έσεξ και η γυναίκα συναινετικά ικανοποιούσε ομαδικά πολλές φορές τους αλεξιπτωτιστές της βάσης.

Τουλάχιστον 300 αλεξιπτωτιστές περνάνε από «κόσκινο» και καταθέτουν προκειμένου να εντοπιστεί πως η γυναίκα κατάφερνε και έμπαινε μέσα στο στρατόπεδο.

Ο ίδιος ο νέος αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας ο στρατηγός Σερ Πάτρικ Σάντερς, είναι έξαλλος για το συμβάν και έχει περάσει από «γενεές 14» τους διοικητές όλων των στρατοπέδων της χώρας εφιστώντας τους την προσοχή ενώ δηλώνει πως δεν είναι διατεθειμένος «να διακινδυνεύσει τη φήμη του Βρετανικού στρατού».

Τους είπε μάλιστα πως με τέτοια περιστατικά ο κόσμος χάνει την εμπιστοσύνη του στον στρατό, και μια τέτοια συμπεριφορά, υποτιμά τις γυναίκες και είναι απαράδεκτη, ντροπιαστική και επιζήμια για όλους.

«From what I understand, it obviously looks very bad».@COLRICHARDKEMP reacts to videos which have emerged online, reportedly showing soldiers from 16 Air Assault Brigade having sex with a woman at Colchester’s Merville Barracks.

More on BBC Essex here: https://t.co/u24nnbWTTv pic.twitter.com/4cBWpn14j3

— BBC Essex (@BBCEssex) June 10, 2022