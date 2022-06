Αυτοδιοίκηση

Το διεθνές συνέδριο Ηφαιστειολόγων για πρώτη φορά στην Ελλάδα 12-17 Ιουνίου

Στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Δήμο Ηρακλείου, θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 17 Ιουνίου το συνέδριο Cities on Volcanoes με τίτλο “Volcanoes and Society: environment, health and hazards”. Ηφαίστεια και Κοινωνία: περιβάλλον, υγεία και κίνδυνοι.