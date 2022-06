Mήνυμα ότι η ελληνική ναυτιλία έχει βάλει ρότα προς την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, έστειλε ο Φίλιππος Φίλης, πρόεδρος της Ενωσης των Εφοπλιστικών Φορέων της ΕΕ (European Community Shipowners’ Associations-ECSA), μιλώντας στο συνέδριο της TradeWinds, στο περιθώριο των Ποσειδωνίων.

Μάλιστα, Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Lemissoler Navigation, εξέφρασε την άποψη πως πρέπει να υπάρξει ένα κανονιστικό περιβάλλον που να παρέχει σαφήνεια και πως η συνεργασία είναι ένας πολύ σημαντικό κρίκος για την προώθηση της πράσινης ναυτιλίας.

Αλλαγές

Ο Κύπριος πλοιοκτήτης ανέφερε, επίσης, πως η εταιρεία του «είδε» από νωρίς τις αλλαγές που έρχονταν και αποφάσισε πως τα παλιά πλοία του στόλου της δεν είχαν μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, προώθησε τα σχέδια της για φιλικότερα προς το περιβάλλον πλοία, μια επένδυση που -όπως είπε- απέδωσε.

Τέλος, ο κ. Φίλης επεσήμανε πως η Προσαρμογή στον στόχο του 55 % (Fit for 55) είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί στον κλάδο της ναυτιλίας σε σύγκριση με το Net Zero to 2050.