H γαλλική φίρμα δίνει τις πρώτες συστάσεις για το επόμενο νέο μοντέλο που θα προσθέσει στην γκάμα της και το οποίο, σύμφωνα με το σχετικό teaser που έδωσε στη δημοσιότητα μέσω Twitter θα υιοθετήσει τα διακριτικά 408.

Οι επίσημες συστάσεις που το συνοδεύουν κάνουν λόγο για «ένα μοντέλο που θα συνδυάζει το σχεδιαστικό κώδικα των SUV με μια Fastback σιλουέτα».

Με δεδομένη την επιλογή της ονομασίας του νέου μοντέλου, χωρίς το διπλό μηδέν των SUV της Peugeot, θα πρέπει να υποθέσει κανείς ότι το 408 θα αποτελέσει ενός είδους υπερυψωμένου, fastback μοντέλου το οποίο θα τοποθετηθεί στην γκάμα ανάμεσα στα 308 και 508.

You’ve been waiting 4 it. Prepare 4 the unexpected. New #Peugeot408 #PlugInHybrid pic.twitter.com/dIkivkrfTU

