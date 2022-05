Οι μάχες για την πόλη Σεβεροντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας συνεχίζονται, με τις ρωσικές δυνάμεις να πραγματοποιούν χθες επιθέσεις, ανακοίνωσε σήμερα το γενικό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

«Με τη χρήση πυροβολικού, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιχειρήσεις επίθεσης στην περιοχή της πόλης Σεβεροντονέτσκ», ανέφερε το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων σε ανάρτησή του στο Facebook. «Οι μάχες συνεχίζονται».

#Russia #Ukraine war May 29 Reports on #Severodonetsk still vary. Per @KyivIndependent local admin says city is under constant fire, electricity and mobile networks are cut off. But it is still possible to bring aid to the city.

Την ίδια ώρα, περίπου 50 σπίτια στο χωριό Ντεμίντιβ παραμένουν μερικώς κάτω από το νερό μήνες μετά την καταστροφή φράγματος που είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η περιοχή σε μια προσπάθεια να ανακοπεί η προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων προς την ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο, δήλωσε αργά χθες ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολέξιι Κουλέμπα.

Ο ουκρανικός στρατός ανατίναξε φράγμα στον ποταμό Ιρπίν τον Φεβρουάριο, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το χωριό και μεγάλες εκτάσεις γης γύρω από αυτό, αν και η κίνηση αυτή απέτρεψε τα ρωσικά τεθωρακισμένα από το να φθάσουν στο Κίεβο.

«Αυτή τη στιγμή, περίπου 50 σπίτια στο χωριό Ντεμίντιβ παραμένουν πλημμυρισμένα», ανέφερε ο Κουλέμπα σε ανάρτησή του στο Telegram.

«Ο κόσμος δείχνει κατανόηση για την κατάσταση. Εμείς, με τη σειρά μας, κάνουμε κάθε προσπάθεια για να επιλύσουμε το θέμα».

Το χωριό εκκενώθηκε μερικώς μετά την έναρξη της εισβολής, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης αλλά κάποιοι κάτοικοι επέστρεψαν από τότε που η Μόσχα επικέντρωσε την επίθεσή της στην ανατολική Ουκρανία.

Το Σαββατοκύριακο, ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούσαν πόλεις στο ανατολικό τμήμα της χώρας, σε αυτό που το Κρεμλίνο χαρακτηρίζει «ειδική επιχείρηση» για την αποστρατιωτικοποίηση και «αποναζιστικοποίηση» της Ουκρανίας.

Διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας μπορούν να πραγματοποιηθούν όταν η επιτιθέμενη χώρα αποκηρύξει την υποκρισία, αποχωρήσει από το νότιο τμήμα της χώρας και αποσύρει τα στρατεύματά της, δήλωσε χθες Σάββατο ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«“Η Ουκρανία αρνείται να διαπραγματευτεί”, για ακόμη μια φορά η Μόσχα ψεύδεται. Πραγματικές διαπραγματεύσεις είναι πιθανές αν η Ρωσία αποκηρύξει την υποκρισία (άλλα να λέει κι άλλα να κάνει), αποχωρήσει από το νότιο τμήμα της χώρας και αποσύρει τα στρατεύματά της. Μέχρι τότε, μια διαφορετική “αντιπροσωπεία”… διαπραγματεύεται στην πρώτη γραμμή του μετώπου», έγραψε ο Ποντοόλιακ σε ανάρτησή του στο Twitter.

Moscow generates lies: «🇺🇦 refuses from negotiations». We can negotiate, but only if 🇷🇺 renounces hypocrisy (say one thing – do another), leaves the south of the country and withdraws its troops. Until then, negotiations are conducted by another «delegation» on the frontline.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 28, 2022