Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στην πόλη Μαζάρ-ι-Σαρίφ στο βόρειο Αφγανιστάν, ανακοίνωσε σήμερα η τζιχαντιστική οργάνωση στο κανάλι της στο Telegram.

Τρεις εκρήξεις κατέστρεψαν τα τρία μικρά λεωφορεία στα οποία είχαν τοποθετηθεί βόμβες, και τα οποία βρίσκονταν σε διαφορετικές γειτονιές της Μαζάρ-ι-Σαρίφ νωρίτερα σήμερα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δέκα άνθρωποι και άλλοι δεκαπέντε να τραυματιστούν, σύμφωνα με την αστυνομία και τις υπηρεσίες υγείας.

A series of explosions shook #Afghanistan on Wednesday, the #Taliban said, including a blast inside a mosque in Kabul and three bombings of minivans in the country’s north https://t.co/ENvEHhkrMt pic.twitter.com/OZm2OhlFWS

