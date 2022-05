Ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος μετέφερε το πρώτο φορτίο βρεφικού γάλακτος από την Ευρώπη, προκειμένου οι ΗΠΑ να βοηθηθούν στην σημαντική έλλειψη που αντιμετωπίζουν.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε χθες, Κυριακή, στην Ιντιανάπολις, ενώ ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι έχει προγραμματιστεί και η πραγματοποίηση μιας δεύτερης πτήσης.

Η ανάκληση παρτίδων βρεφικού γάλακτος που έγινε στις 17 Φεβρουαρίου από την παρασκευάστρια εταιρία Abbott Laboratories και το κλείσιμο της εργοστασιακής μονάδας της στην πόλη Στέρτζις του Μίσιγκαν, στη διάρκεια μιας έρευνας της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) προκάλεσε μία από τις μεγαλύτερες ελλείψεις βρεφικού γάλακτος στην πρόσφατη ιστορία για τις αμερικανικές οικογένειες.

Operation Fly Formula is underway. Thanks to the teamwork of the men and women of U.S. Transportation Command, needed specialty infant formula is in the United States. pic.twitter.com/uErzdh6tXk

— President Biden (@POTUS) May 22, 2022