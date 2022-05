Την ώρα που οι φήμες για την υγεία του Βλαντίμιρ Πούτιν οργιάζουν, ένα νέο ερώτημα ήρθε να προστεθεί σε αυτά που υπάρχουν αναφορικά με τον Ρώσο πρόεδρο. Έχει βρει τον αντικαταστάτη του;

Σε σχέση με την υγεία του, πολλά ήταν τα διεθνή ΜΜΕ που παρατήρησαν ότι ήταν σκεπασμένος με κουβέρτα στην Κόκκινη Πλατεία κατά τη διάρκεια της παρέλασης στις 9 Μαΐου, ενώ κρατούσε το χέρι του με στόχο να κρύψει – όπως φημολογείται – το πρόβλημά του με τη νόσο Πάρκινσον.

Επίσης, άλλο ένα περιστατικό στην Κόκκινη Πλατεία γέννησε υποψίες. Ο Ρώσος πρόεδρος συνομιλούσε με ένα νεαρό μυστηριώδη άνδρα. Αυτό έφτανε για να υπάρξουν νέα σενάρια σχετικά με τη διαδοχή του.

#KREMLIN #May9th: The young man with whom #Putin had a long & frank conversation on Red Square is the head of the presidential administration department, Dmitry Kovalev (unconfirmed at this time). Rumors immediately began to swirl that he could be Putin’s hand-picked #successor. pic.twitter.com/KIHXb8v2Iy

— Igor Sushko (@igorsushko) May 9, 2022