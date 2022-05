Σε αδιέξοδο βρίσκεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίες και την τελευταία εκτίμησή τους.

Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις εισβολής παραμένουν καθηλωμένες στην Ουκρανία και έχουν στραφεί σε έναν πόλεμο φθοράς, δήλωσαν δύο ανώτεροι αξιωματούχοι των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών στο Κογκρέσο την Τρίτη 10 Μαΐου.

Όπως αναφέρει το euractiv.com, τους επόμενους δύο μήνες αναμένονται έντονες μάχες, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να κλιμακώσουν τον πόλεμο στην ανατολική Ουκρανία, αφού εγκατέλειψαν την εκστρατεία με στόχο το Κίεβο και άλλες μεγάλες ουκρανικές πόλεις, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

«Οι Ρώσοι δεν κερδίζουν και οι Ουκρανοί δεν κερδίζουν και βρισκόμαστε σε ένα μικρό αδιέξοδο», δήλωσε ο αντιστράτηγος Σκοτ Μπέριερ σε ακρόαση της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας για τις παγκόσμιες απειλές.

Η διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Άβριλ Χέινς, που κατέθεσε μαζί με τον αντιστράτηγο, δήλωσε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις δυσκολεύονται στις προσπάθειές τους να καταλάβουν την Ουκρανία από την έναρξη της εκστρατείας στις 24 Φεβρουαρίου και ανασυντάσσονται για να επικεντρωθούν σε μάχες στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

«Οι Ρώσοι συνάντησαν μεγαλύτερη αντίσταση από την Ουκρανία απ’ ό, τι περίμεναν και οι δικές τους στρατιωτικές επιδόσεις αποκάλυψαν μια σειρά από σημαντικές εσωτερικές προκλήσεις, αναγκάζοντάς τους να προσαρμόσουν τους αρχικούς στρατιωτικούς τους στόχους, να υποχωρήσουν από το Κίεβο και να επικεντρωθούν στο Ντονμπάς» δήλωσε η Χέινς.

LIVE NOW: Director of National Intelligence Avril Haines and the director of the Defense Intelligence Agency Scott D. Berrier are testifying before the Senate Armed Services Committee https://t.co/C7ug86SFI3

— NowThis (@nowthisnews) May 10, 2022