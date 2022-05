Το καλοκαίρι που μας περάσε ο Λιονέλ Μέσι, μετακόμισε στη Παρί Σεν Ζερμέν από την Μπαρτσελόνα σοκάροντας όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη.

Όσον και να μην ήθελε ο Αργεντίνος σουπερ σταρ, να αποχωρήσει από τους «μπλαουγκράνα» αναγκάστηκε να το κάνει το περασμένο καλοκαίρι, όταν η LaLiga δεν αποδέχθηκε τους όρους του συμβολαίου που είχαν συμφωνήσει ο παίκτης και οι Καταλανοί.

Λύση δεν βρέθηκε ποτέ, το θέμα οδηγήθηκε σε αδιέξοδο και έτσι ο Αργεντινός έφυγε ως ελεύθερος για να παίξει στην Παρί.

Ο Λεάντρο Παρέδες φέρνοντας στο μυαλό του εκείνες τις στιγμές και τις ημέρες αφού βρισκόταν σε διακοπές με τον Μέσι και ανέφερε: «Ήμασταν μαζί στην Ίμπιζα και έφυγε από το μέρος για να επιστρέψει στη Βαρκελώνη και να υπογράψει.

Του λέγαμε να μείνει μαζί μας και να έρθει στην Παρί. Εκείνος ήταν σίγουρος ότι θα υπέγραφε στην Μπαρτσελόνα και μας απαντούσε ότι πάει να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Δεν ξέρω τι έγινε όταν πήγε εκεί, αλλά την ίδια νύχτα μας έλεγε ότι τελικά θα πάει στην Παρί να υπογράψει για να πάρει μεταγραφή…».

Paredes: «Messi’s failed renewal with Barça? We had seen him in Ibiza the day before, and the next day he left to sign his contract with Barça. In Ibiza we insisted to Messi: ‘Come with us [PSG]’, but he told us: ‘Tomorrow I’ll travel to sign my contract with Barcelona.’» pic.twitter.com/5JOfYcLgct

— Barça Universal (@BarcaUniversal) May 9, 2022