Ρομπέρτο: «Να γράψουμε ιστορία όλοι μαζί – Πάμε Ολυμπιακέ» (vid)

Η οικογένεια του Ολυμπιακού όλο και μεγαλώνει στην «OPAP Arena» αφού πολλοί πρώην παίκτες και προπονητές είναι στη χώρα μας για να παρακολουθήσουν από κοντά την σπουδαία αναμέτρηση των Ερυθρόλευκων με τη Φιορεντίνα για τον τελικό του Europa Conference League.

Ένας από αυτούς είναι και ο Ρομπέρτο. Ο Ισπανός έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω των σόσιαλ μίντια της ΠΑΕ Ολυμπιακός, γνωστοποιώντας πως είναι στην Ελλάδα για το ματς, και τονίζοντας ότι οι Πειραιώυες πάνε να γράψουν ιστορία.

«Γειά σας παιδιά! Μόλις προσγειώθηκα στην Αθήνα. Δεν θα μπορούσα να χάσω την ευκαιρία να απολαύσω τον αποψινό αγώνα. Πάμε να γράψουμε ιστορία όλοι μαζί όπως μόνο εσείς ξέρετε. Τα λέμε στο γήπεδο. Πάμε Ολυμπιακέ!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρομπέρτο.

Roberto is HERE! Red and white #family is HERE! ❤️🤍#Olympiacos #WeKeepOnDreaming #UECLfinal pic.twitter.com/IP7TeBizf2

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 29, 2024