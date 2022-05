Το… φλερτ που υπήρχε ανάμεσα στον Αντόνιο Ρούντιγκερ και τη Ρεάλ Μαδρίτης απέδωσε και ο Γερμανός κεντρικός αμυντικός θα φορά τη φανέλα της «Βασίλισσας» για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, καθώς οι δύο πλευρές ήρθαν σε πλήρη συμφωνία.

Όπως έκανε γνωστό ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο παίκτης θα υπογράψει μέχρι το καλοκαίρι του 2026, ενώ δεν προβλέπεται να υπάρχει κάποια οψιόν για μετά το εν λόγω χρονικό διάστημα.

Ο Ρούντιγκερ, που έχει περάσει με επιτυχία και τις ιατρικές εξετάσεις αναμένεται να ανακοινωθεί μετά τον τελικό του UEFA Champions League, ενώ όπως όλα δείχνουν θα αμείβεται με περίπου 9 με 10 εκατομμύρια ευρώ χωρίς τα μπόνους.

Παράλληλα, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει τοποθετήσει ρήτρα ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για να κρατήσει όσο πιο μακριά μπορεί επίδοξους αγοραστές.

