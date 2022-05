Άμεση ήταν η απάντηση της Ντόρτμουντ στην μεταγραφή του Έρλινγκ Χάαλαντ στη Μάντσεστερ Σίτι! Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση των «Πολιτών», η Μπορούσια γνωστοποίησε την απόκτηση του Καρίμ Αντεγέμι από τη Σάλτσμπουργκ ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2027 με τους Βεστφαλούς.

Η Ντόρτμουντ επιμένει στην ίδια… συνταγή αφού από την αυστριακή ομάδα είχε πάρει και τον Χάαλαντ, με τη μεταγραφή του 20χρονου Γερμανού άσου να κοστίζει περίπου 38 εκατ. ευρώ.

Σε 42 εμφανίσεις τη φετινή σεζόν ο Αντεγέμι έχει πετύχει 23 γκολ κι έχει δώσει 8 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Σάλτσμπουργκ.

Borussia Dortmund is thrilled to announce the signing of German International, Karim Adeyemi, on a contract until June 2027! 📝 pic.twitter.com/JEoNB6VleY

