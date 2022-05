Ένας αξιωματικός και δέκα στρατιώτες σκοτώθηκαν το Σάββατο (7/5) στην Αίγυπτο ενώ επιχειρούσαν να αποτρέψουν μια «τρομοκρατική» επίθεση στην περιοχή της Διώρυγας του Σουέζ, κοντά στο Σινά, όπως έγινε γνωστό από τις αιγυπτιακές ένοπλες δυνάμεις.

Άλλοι πέντε στρατιώτες τραυματίστηκαν στην επιχείρηση αυτή, σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού που επισήμανε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας «συνεχίζουν να καταδιώκουν και να περικυκλώνουν τους τρομοκράτες» σε «μια από τις απομονωμένες περιοχές του Σινά».

Egypt’s military confirms that its troops thwarted a terror attack on a water pumping station east of the Suez Canal. An army statement says at least 11 soldiers were killed and five others wounded

— TRT World Now (@TRTWorldNow) May 7, 2022