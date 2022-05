Μια ποσότητα κοκαΐνης «μαμούθ» εντόπισαν οι ιταλικές αρχές τα ξημερώματα της Παρασκευής στο λιμάνι της Καλαβρίας με την υπόθεση να αφορά και την Ελλάδα καθώς τα 654 κιλά κοκαΐνης είχαν τελικό προορισμό την Θεσσαλονίκη.

Οι ελληνικές, διωκτικές αρχές μέχρι στιγμής δεν έχουν εμπλακεί στην υπόθεση. Κάτι που, ωστόσο, αναμένεται να γίνει άμεσα ώστε να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες της επιχείρησης και να εντοπίσουν τον παραλήπτη της κοκαΐνης στη χώρα μας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το παράνομο εμπόρευμα είχε φορτωθεί από το λιμάνι του Γκουαγιακίλ στον Ισημερινό και ήταν κρυμμένο σε κούτες που μετέφεραν μπανάνες.

Λιμάνι αποβίβασης του πλοίου που μετέφερε τα 654 κιλά της κοκαΐνης ήταν η Θεσσαλονίκη. Οι αρχές εκτιμούν ότι από εκεί τα ναρκωτικά θα ξεφορτώνονταν και στη συνέχεια θα διακινούνταν οδικώς σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης μέσω των βαλκανικών χωρών.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος σε συνεργασία με τους κομάντο της ιταλικής ακτοφυλακής εντόπισαν τα ναρκωτικά στο λιμάνι του Τζόια Τάουρο της Καλαβρίας. Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα κοντέινερ ήταν ναυλωμένα από μια μεταφορική εταιρία και αυτό που μένει να εξακριβωθεί είναι ποιος θα παραλαμβάνε την κοκαΐνη στην Θεσσαλονίκη.

Η αξία των ναρκωτικών ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, οι διακινητές θα αποκόμιζαν περισσότερα από 200 εκατομμύρια καθώς πρόκειται για 654 κιλά καθαρής κοκαΐνης, η οποία μετά από επεξεργασία θα τετραπλασιαζόταν.

Maxi operazione antidroga nel porto di Gioia Tauro. ADM e @GDF sequestrano oltre 650 kg di cocaina per un valore di oltre 200 milioni di euro. La droga era nascosta in container carico di banane proveniente dal porto di Guayaquil in Ecuador e diretto a Salonicco.#ADMgov pic.twitter.com/LhCghs5N6z

— Agenzia Dogane e Monopoli-ADM (@AdmGov) April 29, 2022