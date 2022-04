Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, διοργανώνεται ένα ανοιχτό για το κοινό workshop Διαπραγματεύσεων και η συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα «Ελλάδα και Διαπραγματεύσεις στην περίοδο των Μνημονίων» (The Greek Bailout Negotiations) την Πέμπτη 28 Απριλίου στις 18:15, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων (Αεριοφυλάκιο 1 – Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ»).

Στη δημόσια συζήτηση θα συμμετέχουν ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Καθηγητής Οικονομικών στο ΟΠΑ Πάνος Τσακλόγλου, ο Καθηγητής Οικονομικών στο ΟΠΑ και Πρόεδρος της Τράπεζας Eurobank Γεώργιος Ζανιάς, ο Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στο ΟΠΑ, Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ Γεώργιος Παγουλάτος και ο Σύμβουλος στην Τράπεζα της Ελλάδος, Κύριος Ερευνητής στο John F. Kennedy School of Government του Πανεπιστημίου Harvard Γεώργιος Χουλιαράκης.

To Συνέδριο ξεκίνησε το πρωί στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με μια σειρά παρουσιάσεων ακαδημαϊκών εργασιών και συζητήσεων για διαφορετικές πτυχές των διαπραγματεύσεων.

Ο διαγωνισμός Διαπραγματεύσεων «The Negotiation Challenge 2022» περιλαμβάνει τρεις διαδικτυακούς γύρους προκριματικών, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά μέσα στον Μάρτιο με τη συμμετοχή 50 ομάδων και 150 φοιτητών από κορυφαία Πανεπιστήμια Οικονομικής Επιστήμης, Νομικής Επιστήμης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, από όλο τον κόσμο.

Οι δέκα καλύτερες ομάδες που προκρίθηκαν στον τελικό γύρο, θα διαγωνιστούν στην Αθήνα στις 29 και 30 Απριλίου 2022. Ανάμεσά τους, φοιτητές από τα Πανεπιστήμια: UC Berkeley Law, McGill University, American University Washington College of Law, William & Mary Law School, UiT The Arctic University of Norway, University of Twente, HHL – Leipzig Graduate School of Management, Charles University, Nalsar University of Law, και δύο ομάδες από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ολόκληρο το πρόγραμμα

TNC-2022-Programme

Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Οικονομικός Ταχυδρόμος, ot.gr.

*Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες οδηγίες του ΕΟΔΥ σε κλειστούς χώρους και με υποχρεωτική χρήση μάσκας. Αστυνομική ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο είναι απαραίτητα προκειμένου να διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.dept.aueb.gr/intneg https://students.thenegotiationchallenge.org/tnc-2022/

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις: Τηλ. 210 8203-642, -697 | E-mail: intneg@aueb.gr