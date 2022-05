Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες της αναμέτρησης ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Βιγιαρεάλ που θα μονομαχήσουν στο «Άνφιλντ» για την πρώτη αναμέτρηση της φάσης των ημιτελικών του Champions League.

Ο Γιούργκεν Κλοπ επέλεξε να παρατάξει την ομάδα του με όλα τα δυνατά «χαρτιά», με τον Κώστα Τσιμίκα πάντως να μένει εκτός αποστολής λόγω μιας ίωσης.

Από την άλλη και ο Ουνάι Έμερι έχει επιλέξει για τη μεγάλη μάχη όλα τα διαθέσιμα «όπλα» του.

Αναλυτικά οι δύο ενδεκάδες:

Λίβερπουλ: Άλισον, Άρνολντ, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον, Φαμπίνιο, Χέντερσον, Τιάγκο, Ντίας, Σαλάχ, Μανέ.

Βιγιαρεάλ: Ρούλι, Φόιθ, Αλμπιόλ, Πάου Τόρες, Εστουπινιάν, Τσουκουέζε, Παρέχο, Καπουέ, Κοκλέν, Λο Σέλσο, Νταντζουμά.

How we line-up for tonight’s #UCL semi-final! 👊 #LIVVIL

Here are the 1️⃣1️⃣ Yellows who will line up against @LFC.#UCL pic.twitter.com/0Jz2cNDTal

— Villarreal CF English (@VillarrealCFen) April 27, 2022