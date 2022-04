Η τετράχρονη Άλις στέλνει ένα συγκινητικό μήνυμα από καταφύγιο της Μαριούπολης, της πολιορκημένης πόλης – λιμάνι στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

«Θέλω να πάω σπίτι μου», λέει η μικρούλα που βρίσκεται με τους συγγενείς της στο καταφύγιο για να σωθεί από τους βομβαρδισμούς, τις πυραυλικές επιθέσεις και τους πυροβολισμούς.

Επίσης, η γλυκύτατη Άλις λέει ότι θέλει να πει «γεια» στην αγαπημένη της γιαγιά.

Το βίντεο με το κοριτσάκι από τη Μαριούπολη έχει διαμοιράσει στα social media ο Μιχάιλο Ποντόλιακ, ένας εκ των Ουκρανών διαπραγματευτών και σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Είναι σαφές τι θα συμβεί όταν η Ρωσία φτάσει εκεί. Μπορεί ο κόσμος να τους σώσει;», αναφέρει ο Ποντόλιακ στο μήνυμά του, ενώ ζητάει από τους ηγέτες του κόσμου, όπως τον Πάπα, να παρέμβουν.

This is Alice, she is 4. She lives in one of the bunkers in #Mariupol with relatives of the military. It is clear what will happen when 🇷🇺 gets there. Can the world save them? Yes, if @Pontifex level leaders get together and help to get them out of there. Spread this, please. pic.twitter.com/TJf5e4oUvB

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 17, 2022