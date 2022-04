Η Κατρίν Σπάακ είχε υποστεί εγκεφαλικό το 2020 και έκτοτε βρισκόταν σε νοσοκομείο της Ρώμης.

Κόρη του σεναριογράφου Σαρλ Σπάακ, ανιψιά του Βέλγου πρωθυπουργού Πολ-Ανρί Σπάακ, εκ των πατέρων της Ευρώπης, η Κατρίν Σπάακ γεννήθηκε στις 3 Απριλίου 1945 στην Γαλλία.

Συνεργάσθηκε με τον Ζαν Μπεκέρ («Le trou») πριν φύγει για την Ιταλία όπου θα εξελιχθεί σε σταρ του σινεμά και της τηλεόρασης.

Εμφανίσθηκε στις ταινίες «Ο Φανφαρόνος» του Ντίνο Ρίζι, «Η Γάτα με τις Εννιά Ουρές» του Ντάριο Αρτζέντο, «Weekend at Dunkirk, Δουνκέρκη – 2 Ιουνίου) του Ανρί Βερνέιγ, «Scandalo Secreto», της Μόνικα Βίτι.

Per me #CatherineSpaak resterà sempre la signora garbata col caschetto, quella con l’accento francese, che raccontava in seconda serata l’universo femminile seduta su un divano damascato in una scenografia arabeggiante. Harem era un gioiellino e lei elegantissima.

Ciao Catherine pic.twitter.com/L0xYBflkOR

— Ginko21 (@Ginko_21) April 17, 2022