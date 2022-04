Η Ουκρανία δεν δεν είναι διατεθειμένη να παραδώσει εδάφη στο ανατολικό τμήμα της χώρας για να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία τόνισε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε συνέντευξή του στο CNN.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε, επίσης, ότι ο στρατός της Ουκρανίας είναι έτοιμος να πολεμήσει στην περιοχή του Ντονμπάς σε μια μάχη που υποστηρίζει ότι θα μπορούσε να επηρεάσει την πορεία όλου του πολέμου.

Ο Ζελένσκι επισήμανε ότι δεν έχει καμία εγγύηση ότι η Ρωσία δεν θα προσπαθήσει ξανά να καταλάβει το Κίεβο εάν καταφέρει να καταλάβει το Ντονμπάς.

«Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς να μην τους επιτρέψουμε, να διατηρήσουμε τη θέση μας, γιατί αυτή η μάχη μπορεί να επηρεάσει την πορεία όλου του πολέμου», εξήγησε.

«Γι’ αυτό καταλαβαίνουμε ότι το γεγονός ότι τους πολεμήσαμε και και έτρεχαν να φύγουν από το Κίεβο – από τον βορρά, από το Τσερνίχιβ και από εκείνη την περιοχή – δεν σημαίνει ότι είναι αν δεν μπορέσουν να καταλάβουν Ντονμπάς, δεν θα επαναλάβουν την επίθεση στο Κίεβο», πρόσθεσε.

CNN’s @jaketapper asks Ukrainian President Volodymyr Zelensky to give some clarity on the sinking of an important Russian warship in the Black Sea. #CNNSOTU

See more from the CNN exclusive interview: https://t.co/rPT8k2pNEG pic.twitter.com/AgTR8R1zxx

— CNN (@CNN) April 17, 2022