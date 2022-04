Βίαια επεισόδια ξέσπασαν στη διάρκεια της νύχτας στην πόλη Μάλμο, στη νότια Σουηδία, έπειτα από συγκεντρώσεις που κατήγγειλαν την πρόθεση μιας ακροδεξιάς οργάνωσης να κάψει αντίτυπο του Κορανίου, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

«Υπήρξαν πυρκαγιές σε διάφορα σημεία στη διάρκεια της νύχτας στο Μάλμο», ανέφεραν σε μια ανακοίνωση οι δυνάμεις της τάξης.

Κάηκαν κάδοι απορριμμάτων, ένα λεωφορείο και ένα αυτοκίνητο, διευκρίνισαν. Κατατέθηκαν επίσης πολλές μηνύσεις για βανδαλισμούς περιουσιών.

Τα επεισόδια ξέσπασαν έπειτα από συγκέντρωση της αντιμεταναστευτικής και αντιισλαμικής «Hard Line» της οποίας ηγείται ο Δανοσουηδός Ράσμους Παλούνταν, που διοργανώνει αυτές τις μέρες περιοδεία στη Σουηδία με αποτέλεσμα πολλές συγκρούσεις ανάμεσα στην αστυνομία και αντιδιαδηλωτές σε πολλές πόλεις της Σουηδίας.

Η συγκέντρωση του Παλούνταν το Σάββατο είχε μετατεθεί από μια συνοικία της Λαντσκρόνα σε ένα χώρο στάθμευσης στο Μάλμο, τη μεγάλη γειτονική πόλη, προκειμένου να αποφευχθούν οι συγκρούσεις.

#Ramadan in #Sweden, this time in #Örebro… The Swedish police have zero chance against the angry Islamists mobs pic.twitter.com/abx8ySs4wg

— 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐀𝐫𝐢𝐳𝐚𝐧𝐭𝐢 (@MArizanti) April 15, 2022