Τη Ρωσία τρολάρει ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας, Ολεξίι Ρεζνίκοφ για τη βύθιση της ναυαρχίδας του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, αναφέροντας ότι σχεδιάζει να καταδυθεί στο κουφάρι του πλοίου.

Όπως έγραψε στο Twitter o Ρεζνίκοφ: «Μία ρωσική «ναυαρχίδα» αποτελεί αξιόλογη τοποθεσία κατάδυσης. Διαθέτουμε πλέον ένα ακόμη καταδυτικό αξιοθέατο στη Μαύρη Θάλασσα. Σίγουρα θα επισκεφτούμε το ναυάγιο μετά τη νίκη μας στον πόλεμο. Στο μεταξύ έχω ήδη 300 καταδύσεις στο ενεργητικό μου».

A «flagship» russian warship is a worthy diving site. We have one more diving spot in the Black Sea now. Will definitely visit the wreck after our victory in the war. BTW, I already have 300 scuba dives pic.twitter.com/q2Buc51qeI

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στο Twitter, από χθες Ουκρανοί τρολάρουν τους Ρώσους με μουσική μάλιστα από τον «Τιτανικό» για το χτύπημα στη ναυαρχίδα του στόλου τους στη Μαύρη Θάλασσα.

The Russian internet squadrons are paying their respect to the Moskva.

Ukrainian forces have hit with a Neptune antiship missile the flag ship of Russia’s Black Sea Fleet, the 500 crew Moskva and used IR camera to tape it and created a song about it. It may have sunk…..

Oh this is THE same ship the Marines on Snake Island said «Rus Warship f*» pic.twitter.com/J9XsEXkVUc

— Cali Dreaming NaphiSoc  (@NaphiSoc) April 14, 2022