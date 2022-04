Με μία λιγότερη χώρα, όπως όλα δείχνουν, θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision στις 12 Μαΐου.

Το Ισραήλ και ο εκπρόσωπός του, Μάικλ Μπεν Ντέιβιντ, δεν θα δώσουν το «παρών» στον μουσικό διαγωνισμό στο Τορίνο, λόγω της απεργίας που έχει κηρύξει η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας και οι Αρχές δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφαλή μετάβαση και παραμονή της αποστολής στην Ιταλία.

Ο τραγουδιστής επρόκειτο να ερμηνεύσει το κομμάτι«I.M».

Ωστόσο, δεν θα μπορέσει ανέβει στη σκηνή του Pala Alpitour.

Μάλιστα, σχετική δημοσίευση της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης του Ισραήλ (ΚΑΝ), αναφέρει: «Μέχρι τώρα, λόγω της απεργίας του Υπουργείου Εξωτερικών, που επηρεάζει τα πρωτόκολλα ασφαλείας, η ισραηλινή αποστολή δεν θα παρευρεθεί στη Eurovision στο Τορίνο».

As of now, due to the Ministry of Foreign affairs strike, that affects the security protocols, the Israeli delegation will not attend the Eurovision in Turin.

— KAN Eurovision Israel (@kaneurovision) April 12, 2022