«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στη χώρα μας να εξαρτάται από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο», δήλωσε ο Μπόρις Τζόνσον, πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, που έχει κάνει σκληρή επίθεση όλο το τελευταίο διάστημα κατά της Ρωσίας, τόνισε ότι: «Σημαντικό μέρος της βρετανικής στρατηγικής για την ενεργειακή ασφάλεια είναι το σχέδιό μας να παραδώσουμε οκτώ νέους πυρηνικούς αντιδραστήρες, το ισοδύναμο ενός αντιδραστήρα ετησίως, τροφοδοτώντας εκατομμύρια σπίτια με καθαρή, ασφαλή και αξιόπιστη πυρηνική ενέργεια».

We cannot allow our country to be dependent on Russian oil & gas.

An important part of the British Energy Security Strategy is our plan to deliver eight new nuclear reactors, the equivalent of one a year, powering millions of homes with clean, safe, and reliable nuclear energy. pic.twitter.com/G5qEH8bN2k

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 7, 2022