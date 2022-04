Τουλάχιστον δύο νεκροί και οκτώ τραυματίες, είναι ο απολογισμός της επίθεσης ενόπλου που σημειώθηκε την Πέμπτη στο Τελ Αβίβ.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πυροβολισμούς σε διάφορα σημεία της οδού Ντίζενγκοφ, ενός πολυσύχναστου δρόμου με μπαρ και εστιατόρια.

«Ένας τρομοκράτης άνοιξε πυρ και στη συνέχεια διέφυγε πεζός», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Channel 13.

Στις εικόνες που μετέδωσαν τα τηλεοπτικά δίκτυα του Ισραήλ φαίνεται μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας στην περιοχή, όπου έχουν σπεύσει ασθενοφόρα. Στο σημείο μετέβη ο αρχηγός της ισραηλινής αστυνομίας και ο δήμαρχος του Τελ Αβίβ.

Horror in #TelAviv as terrorists open five in 5 locations. At least 6 seriously injured.

Terror in the heart of #TelAviv: A shooting took place tonight in Dizengoff Square. At least 6 people are in critical condition. More to follow. pic.twitter.com/I6kGrQpALj

— StandWithUs (@StandWithUs) April 7, 2022