Αυτοκινητοπομπή αποτελούμενη από επτά λεωφορεία και σχεδόν 40 ιδιωτικά οχήματα, υπό την προστασία της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ), έφθασε σήμερα, Τετάρτη, από τη νοτιοανατολική Ουκρανία στη Ζαπορίζια, που βρίσκεται στο νότο, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

«Η ομάδα μας οδήγησε μία αυτοκινητοπομπή με λεωφορεία και ιδιωτικά οχήματα με περισσότερους από 500 ανθρώπους προς τη Ζαπορίζια», δήλωσε μέσω Twitter η ΔΕΕΣ, διευκρινίζοντας ότι είχαν προσπαθήσει να φθάσουν την πολιορκούμενη πόλη της Μαριούπολης, αλλά λόγω των «συνθηκών ασφαλείας, αυτό κατέστη αδύνατον».

The Red Cross led a convoy carrying more than 500 people who fled Mariupol to the southeastern Ukrainian city of Zaporizhzhia. The convoy failed for five days to reach Mariupol as security conditions on the ground made it impossible to enter.https://t.co/6vpDFW6u12 pic.twitter.com/g3Whfobg1A

— The New York Times (@nytimes) April 6, 2022