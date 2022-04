Το μεταγραφικό σίριαλ με τον Κιλιάν Εμπαπέ, τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Παρί Σεν Ζερμέν μοιάζει να είναι… ατελείωτο και δεν σταματάει ποτέ να βρίσκεται στην επικαιρότητα.

Ο «killer» των Μαδριλένων σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «L’Équipe», αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια στην προοπτική να συνεργαστεί με τον Εμπαπέ, φορώντας τη φανέλα της «Βασίλισσας», ενώ ήδη συνεργάζονται στην εθνική ομάδα της πατρίδας τους.

«Μου αρέσει που παίζουμε μαζί στην Εθνική και θα μου άρεσε να παίξουμε μαζί και στην Ρεάλ. Πιστεύω ότι μαζί θα μπορούσαμε να σκοράρουμε διπλάσια και τριπλάσια γκολ.

Αν καταφέρουμε να αποκτήσουμε τον Μπαπέ θα σκοράρουμε τα διπλάσια γκολ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο έμπειρος άσος.

