Από την πόλη Μπούκα που ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν από τον ρωσικό στρατό, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε ότι στην πόλη αυτή διαπράχθηκαν «εγκλήματα πολέμου» που θα «αναγνωριστούν από τον κόσμο ως γενοκτονία».

«Αυτά είναι εγκλήματα πολέμου και θα αναγνωριστούν από τον κόσμο ως γενοκτονία», δήλωσε ο Ζελένσκι σε έναν δρόμο αυτής της πόλης όπου βρέθηκαν τα πτώματα πολλών αμάχων.

«Καθημερινά, καθώς μαχητές μας εισέρχονται και ανακτούν εδάφη, βλέπετε τι συμβαίνει», είπε σε δημοσιογράφους, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και συνοδευόμενος από Ουκρανούς στρατιώτες, σε έναν δρόμο της Μπούκα που καταστράφηκε από τις μάχες.

Συμπλήρωσε ότι από τότε που το Κίεβο έμαθε για το μέγεθος των φερόμενων θηριωδιών των Ρώσων στρατιωτών στην Ουκρανία, έχει γίνει πιο δύσκολο για το Κίεβο να διαπραγματευθεί με τη Ρωσία.

#Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy visited #Bucha, where evidence of mass murders of civilians was found

He visited the road with destroyed #Russian equipment and talked to local residents. Zelenskyy also stated that #Russia committed war crimes and genocide in #Ukraine. pic.twitter.com/9ay1nyDG0y

— NEXTA (@nexta_tv) April 4, 2022