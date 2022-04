Μία έκπληξη περίμενε τους παίκτες του Survivor στο επεισόδιο της Κυριακής (27/3).

Κόκκινοι και Μπλε δέχτηκαν πρόκληση για να δώσουν το «παρών» στο πάρτι της ένωσης του τούρκικου ριάλιτι επιβίωσης.

Φυσικά, οι δύο ομάδες την αποδέχτηκαν και ξεσάλωσαν με πολύ χορό και τραγούδι.

Νωρίτερα, ο Γιώργος Κατσαούνης είχε θέλησε να εξασκήσει τα αγγλικά του, σε περίπτωση που χρειαζόταν να φλερτάρει.

Σε διάλογό του με το Στάθη Σχίζα αποκάλυψε την μοναδική τεχνική του στο «καμάκι» και ξεστόμισε τη φράση, με την οποία θα προσέγγιζε τις κοπέλες: «Με λένε Τσακατσούκα εσένα πώς σε λένε φανταστικό μου διαμάντι;».

Όπως ήταν αναμενόμενο έγινε viral ενώ το Twitter πήρε «φωτιά», με τους χρήστες να τον σχολιάζουν ποικιλοτρόπως.

«My name is Tsaka Tsoykas.

What’s your nameS my fantastic diamond»?😂😂#survivorGR pic.twitter.com/WKo50IB2zJ

— Poseidonas Giannopoulos (@PosidonasYanno) March 27, 2022