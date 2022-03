Η Ουκρανία συνεχίζει να ενημερώνει καθημερινά για τις απώλειες των ρωσικών στρατευμάτων, τόσο σε προσωπικό όσο και σε εξοπλισμό. Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, οι νεκροί Ρώσοι στρατιώτες είναι περίπου 15.800.

Στην ίδια ενημέρωση τονίζεται ότι έχουν καταρριφθεί 108 αεροπλάνα και 124 ελικόπτερα της Ρωσίας.

#Russian occupiers lost already around 15,800 soldiers and 108 airplanes. pic.twitter.com/NG176Fhxuo

Να σημειώσουμε ότι λίγο νωρίτερα το ουκρανικό Ναυτικό χτύπησε ρωσικό πλοίο στο Μπερντιάσκ, με αποτέλεσμα να καταστραφεί.

⚡️The #Ukrainian Navy reports that a large landing ship of the #Russian Black Sea Fleet was destroyed in the port of #Berdyansk. pic.twitter.com/ulZnf4l6bQ

— NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022