Ένα συγκλονιστικό βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες.

Συγκεκριμένα, στο απόσπασμα το οποίο κυκλοφορεί, μικρά παιδιά, έφηβοι αλλά και ηλικιωμένοι άνδρες σκάβουν την παραλία της Οδησσού και γεμίζουν σακιά με άμμο τα οποία μεταφέρονται σε όποια σημεία της πόλης υπάρχει ανάγκη ώστε να στηθούν οδοφράγματα προκειμένου να εμποδιστεί με κάθε τρόπο η πιθανή προσπάθεια των Ρώσων να εισέλθουν στην πόλη.

Το συγκεκριμένο βίντεο μάλιστα έχει και μουσική υπόκρουση αφού ένας νεαρός σε ντραμς και με τη μουσική στη διαπασών εμψυχώνει τους κατοίκους της Οδησσού με το τραγούδι «Its my life» των Bon Jovi.

Η επιλογή του τραγουδιού προφανώς και δεν είναι τυχαία αφού οι στίχοι είναι δηλωτικοί της κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι Ουκρανοί αλλά και του ηθικού τους.

«Αυτό δεν είναι ένα τραγούδι για όσους έχουν ραγισμένη καρδιά

Καμία σιωπηλή προσευχή για πίστη αναχώρησε

Και δεν θα είμαι απλώς ένα πρόσωπο στο πλήθος

Θα ακούσεις τη φωνή μου όταν τη φωνάξω δυνατά

Είναι η ζωή μου

Ή τώρα ή ποτέ

Αλλά δεν θα ζήσω για πάντα

Θέλω απλώς να ζήσω όσο είμαι ζωντανός

(Είναι η ζωή μου)»

Δείτε το βίντεο:

Μάλιστα το συγκεκριμένο απόσπασμα ανέβασε και στο Twitter και ο επίσημος λογαριασμός των Bon Jovi.

Η ανάρτηση των Bon Jovi

This is for the ones who stood their ground…

Odessa, Ukraine. #SlavaUkraini 🇺🇦 pic.twitter.com/N9iT2EoeH7

— Bon Jovi (@BonJovi) March 22, 2022