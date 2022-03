Ένα απίστευτο συμβάν σημειώθηκε στο δημοτικό συμβούλιο του Τέξας, όταν ένας άνδρας ντυμένος με κουστούμι άρχισε να… ραπάρει.

Ο λόγος για τον Αλεξ Στάιν κουνούσε τους γοφούς του και τα χέρια του ενώ τραγουδούσε με σκοπό να εκφράσει έτσι την αντίθεσή του για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Στάιν μάλιστα μπέρδεψε τον πόλεμο, τον κοροναϊό και την μαστροπεία.

Μεταξύ άλλων, σε έναν στίχο του ανέφερε «φυτέψτε μια σφαίρα στο κεφάλι του Βλαντίμιρ Πούτιν» και «είμαι μαστροπός».

Το βίντεο με τον Στάιν να τραγουδά στο δημοτικό συμβούλιο έγινε viral. Για την ιστορία ο Αλεξ Στάιν είναι κωμικός, YouTuber, ασχολείται με τα social media και κάνει φάρσες.

🇺🇲🤡 In the US state of Texas, a local official showed support for Ukraine with the help of rap pic.twitter.com/oyEMLiNGhz

— Angelo Giuliano (@Angelo4justice3) March 19, 2022