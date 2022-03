Για εν εκτέλεση 56 ανθρώπων κάνει λόγο το Κίεβο, ανακοινώνοντας ότι ρωσικά στρατεύματα άνοιξαν πυρ σε γηροκομείο στην ανατολική πόλη Κρεμίννα.

Συγκεκριμένα, η ουκρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι «οι κατακτητές πυροβόλησαν το κτίριο με τανκ στην περιοχή του Λουχάνσκ «κυνικά και εσκεμμένα».

56 people were killed in Kreminna #Luhansk oblast – the occupiers shot from a tank home for the elderly. #Russians fired at it. Cynically and deliberately. They just adjusted the tank, put it in front of the house and started firing

[1/2] #WarCrimes #WarInUkraine #SaveUkraine

— SSSCIP Ukraine (@dsszzi) March 20, 2022