Νέα έκρηξη συγκλόνισε το Κίεβο νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης. Την είδηση μεταδίδουν και οι ρεπόρτερ των ελληνικών καναλιών στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας αφού η νέα έκρηξη ακούστηκε την ώρα που ήταν στον «αέρα» της ΕΡΤ η Ευτυχία Πενταράκη.

Θυμίζουμε ότι νέος βομβαρδισμός πολυκατοικίας έγινε στο Κίεβο το πρωί της Τετάρτης. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης, με οβίδα χτυπήθηκε μια πολυκατοικία 12 ορόφων νωρίς το πρωί. Υπάρχουν δύο τραυματίες και 37 άνθρωποι έχουν απεγκλωβιστεί, σύμφωνα με την ίδια Υπηρεσία. Επίσης, ζημιές υπάρχουν και σε μια διπλανή πολυκατοικία εννέα ορόφων.

Νέες φωτογραφίες έχουν έρθει στη δημοσιότητα με τις ουκρανικές Αρχές να εκκενώνουν την περιοχή που δέχτηκε την επίθεση.

Such heavy bombings in Kyiv over 48 hours, it is almost fortunate so many people have left the city. This drone shot shows why. #Kyiv #Ukraine️ pic.twitter.com/oxg4mhVPgm

— Chris Reason (@ChrisReason7) March 15, 2022