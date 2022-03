Νέος βομβαρδισμός πολυκατοικίας έγινε στο Κίεβο, πρωτεύουσα της Ουκρανίας, σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης, με οβίδα χτυπήθηκε μια πολυκατοικία 12 ορόφων νωρίς το πρωί. Υπάρχουν δύο τραυματίες και 37 άνθρωποι έχουν απεγκλωβιστεί, σύμφωνα με την ίδια Υπηρεσία.

Μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνονται οι αρχικές αναφορές για νεκρούς, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για εγκλωβισμένους.

⚡️Shrapnel hits residential building in Kyiv. A 12-story residential building in Kyiv’s central Shevchenkivsky district was hit early on March 16. Two people were injured and 37 evacuated, according to the State Emergency Service. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 16, 2022

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Να προσθέσουμε ότι από νωρίς το πρωί ηχούσαν σειρήνες στο Κίεβο, ενώ στη συνέχεια έπεσαν πύραυλοι ή οβίδες σε μια σειρά γειτονιές της ουκρανικής πρωτεύουσας.

⚡ Another angle of the Russian cruise missile strike in Kyiv Ukraine showing two cruise missile strikes. Seeing reports that a railway was targeted and civilian areas. #Ukraine #Kyiv #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/2TiJ8IcYN8 — Ukraine Update 🇺🇦 (@Ukrain_War) March 16, 2022

Υπενθυμίζεται ότι τις δύο τελευταίες ημέρες στόχος έχουν γίνει κατοικημένες περιοχές, με πυραύλους να χτυπούν πολυκατοικίες. Από χθες το βράδυ η πόλη είναι σε απαγόρευση κυκλοφορίας η οποία ισχύει μέχρι το πρωί αύριο, Πέμπτη.

Βομβαρδισμός και στην Οδησσό

«Οι Ρώσοι κατακτητές άρχισαν να βομβαρδίζουν τις ουκρανικές ακτές στην περιοχή της Οδησσού από τα πλοία», δήλωσε τη νύχτα ο σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών, Αντόν Γκεραστσένκο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις τοπικές Αρχές, σε δύο περιοχές δυτικά της πόλης έγινε ρίψη 90 τουλάχιστον οβίδων, ενώ βομβαρδισμοί σημειώθηκαν από αέρα και θάλασσα. Η εφημερίδα Kyiv Independent αναφέρει επίσης ότι ρωσικά πολεμικά πλοία βομβάρδισαν τις ουκρανικές ακτές στην περιφέρεια της Οδησσού.

⚡️Air raid alerts in several major cities and oblasts. Sirens have been activated in Cherkasy, Dnipro, Lviv, Kyiv, Ivano-Frankivsk, Odesa, Vinnytsia, Kirovohrad, and Khmelnytskyi Oblasts. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 16, 2022

Επιθέσεις και στο Χάρκοβο

Οι επιθέσεις συνεχίζονται και στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας όπου τουλάχιστον 600 κτίρια έχουν καταστραφεί, όπως ανέφερε ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ. Μεταξύ αυτών σχολεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί, νοσοκομεία, κλινικές.

Συνεχίζονται σήμερα οι διαπραγματεύσεις

Στο μεταξύ, σήμερα αναμένεται να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις Μόσχας και Κιέβου με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να αναφέρει σε νέο του μήνυμα ότι οι θέσεις των δύο πλευρών ακούγονται πλέον πιο ρεαλιστικές.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι θα χρειαστεί χρόνος ωσότου να ικανοποιηθούν οι αξιώσεις του Κιέβου.

«Όλοι μας θέλουμε την ειρήνη και τη νίκη το συντομότερο δυνατό», ανέφερε ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους, αλλά «θα χρειαστεί προσπάθεια και υπομονή».

Κάθε πόλεμος τελειώνει με μια συμφωνία, συνέχισε ο κ. Ζελένσκι διαβεβαιώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις «θα συνεχιστούν».