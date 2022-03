Το Κίεβο δέχεται συνεχώς επιθέσεις, με πολυκατοικία εννιά ορόφων στο Όμπολον να γίνεται στόχος των ρωσικών στρατευμάτων τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Όμως, οι βομβαρδισμοί είναι συνεχείς. Άλλο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνει τη στιγμή που ρουκέτα ή πύραυλος χτυπάει κατοικίες, ενώ λίγα μέτρα πιο πέρα προχωράει στον δρόμο ένας πολίτης.

❗️Video of the moment a shell hit a residential building in Kyiv. #Ukraine #Russia #Kyiv #Odessa #Kharkiv #TPYXA #TPYXAEnglish pic.twitter.com/PvPlrWpAUp

Να σημειώσουμε ότι σε άλλο σημείο του Κιέβου κομμάτια ρωσικού πυραύλου έπεσαν πάνω σε πολυκατοικία και ένα τρόλεϊ με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας ακόμα άνθρωπος, σύμφωνα με τον σύμβουλο του υπουργείου Εσωτερικών, Άντον Γκεραστσένκο.

Parts of a Russian missile shot down in Kyiv hit a residential building and a trolley bus on Kyrylivska Street.

One person reportedly has been killed.

Photo: Interior Ministry advisor Anton Gerashchenko via Telegram. pic.twitter.com/HHvHRzGSVG

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 14, 2022