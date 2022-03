Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία συνεχίζεται για 14η ημέρα, ενώ παραμένουν τα ερωτηματικά γιατί η ρωσική αεροπορία δεν έχει κυριαρχήσει στους ουκρανικούς αιθέρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τους Ουκρανούς, η Ρωσία έχει χάσει μέχρι στιγμής 49 αεροπλάνα, 81 ελικόπτερα, ενώ οι ανθρώπινες απώλειες είναι περίπου 12.000.

Σύμφωνα με τις καταγραφές της ιστοσελίδας FlightGlobal, η Ρωσία έχει συνολικά 1.511 μαχητικά αεροσκάφη, ενώ η Ουκρανία μόνον 98. Ωστόσο, η ισχύς αυτή δεν έχει οδηγήσει σε ολοκληρωτική επικράτηση της Ρωσίας, που αντιμετωπίζει σθεναρή αντίσταση.

Όπως είχε γράψει τις προηγούμενες μέρες τον in, Δυτικοί αξιωματούχοι δηλώνουν έκπληκτοι με την απουσία της αεροπορίας των Ρώσων, με το think tank με έδρα το Λονδίνο RUSI να κάνει ανάλυση σε σχέση με τους λόγους αυτής της εξέλιξης.

Επίσης, μέλη της δεξαμενής σκέψης των ΗΠΑ Τhe Atlantic Council έγραψαν σε αξιολόγηση ότι, ενώ οι ακριβείς αριθμοί των ρωσικών απωλειών είναι ασαφείς, «είναι σαφές για εμάς ότι η Ρωσία χάνει αεροσκάφη και ελικόπτερα με καταστροφικό ρυθμό. Πιστεύουμε ότι η βασική αιτία αυτών των ρωσικών απωλειών είναι η αποτυχία του Κρεμλίνου να εξασφαλίσει έστω και τοπική αεροπορική υπεροχή έναντι του Κιέβου».

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, επίσης, αναφέρει πως «η ουκρανική αεράμυνα έχει σημειώσει σημαντική επιτυχία απέναντι στα σύγχρονα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη, εμποδίζοντάς τα πιθανώς από το να επιτύχουν έλεγχο του εναερίου χώρου».

Η αποτυχία της Ρωσίας να εξουδετερώσει τις ουκρανικές αντιαεροπορικές άμυνες «γίνεται σοβαρό εμπόδιο», λέει ο Ρομπ Λι από το King’s College του Λονδίνου. «Νομίζω ότι η Μόσχα υποτίμησε το μέγεθος της αντίστασης που θα αντιμετώπιζε, τις απώλειες που θα υποστεί, τον χρόνο που θα χρειαζόταν, την ανταπόκριση από ξένες κυβερνήσεις και εταιρείες», λέει ο Ρομπ Λι.

Ο ίδιος εκτιμά ότι η αποτυχία αυτή της Μόσχας θα θεωρηθεί πιθανόν ένα από τα «βασικά λάθη» αυτού του πολέμου.

The irony is that Russian officials have long (correctly) thought the US was crazy for invading Iraq. And Putin has a fairly successful record in employing military force, but he decided to pursue maximalist political objectives this time based on poor assumptions. 3/

— Rob Lee (@RALee85) March 5, 2022