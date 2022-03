Παρότι τα γαλλικά Μέσα ήταν σχεδόν σίγουρα πως ο Κίλιαν Εμπαπέ δεν θα αγωνιζόταν απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης απόψε (22:00) για τη ρεβάνς της φάσης των «16» του Champions League στην Ισπανία, ο 23χρονος σούπερ σταρ ταξίδεψε κανονικά με την αποστολή και μάλιστα αναμένεται να ξεκινήσει και βασικός.

Ο Γάλλος επιθετικός βρέθηκε χθες κανονικά στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» με την αποστολή που επέλεξε ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο και μάλιστα προπονήθηκε κανονικά, χωρίς να νιώσει κάποια ενόχληση στο σημείο όπου τον πάτησε ο Γκέι.

Ωστόσο, ο Εμπαπέ δεν έμεινε απλώς στο κομμάτι της προπόνησης, καθώς την ώρα που τα δημοσιεύματα για τη μεταγραφή του στη Ρεάλ δίνουν και… παίρνουν, εκείνος έβαλε λάδι στη… φωτιά. Πως; Χαζεύοντας το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Ο Γάλλος μπήκε στο νέο «Μπερναμπέου» για πρώτη φορά και σύμφωνα με τα πλάνα εντυπωσιάστηκε από το αποτέλεσμα. Ο ποδοσφαιριστής της Παρί «τσέκαρε» κάθε γωνία του γηπέδου, με τις κάμερες να τον «πιάνουν».

Mbappe admiring the Santiago Bernabeu scenery. 🏟️ pic.twitter.com/yMCrFFUwo6

Kylian Mbappe enjoying a good look around the Bernabeu 👀 pic.twitter.com/9eGTRnhPaa

— Hayters TV (@HaytersTV) March 8, 2022