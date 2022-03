Η Νότιγχαμ Φόρεστ κάνει μια μυθική πορεία στο Κύπελλο Αγγλίας, καθώς μετά τις Άρσεναλ και Λέστερ πέταξε εκτός συνέχειας και τη Χάντερσφιλντ, επικρατώντας στο City Ground με 2-1, και προκρίθηκε στα προημιτελικά του θεσμού.

Η αγγλική ομάδα, που ανήκει στον Βαγγέλη Μαρινάκη, έχει βαλθεί να τρελάνει το Νησί φέτος με όσα έχει πετύχει στο FA Cup, την ώρα μάλιστα που προελαύνει και στην Championship και με ένα εντυπωσιακό ντεμαράζ διεκδικεί την είσοδό της στα πλέι-οφ ανόδου.

Η Νότιγχαμ με τον Στιβ Κούπερ στον πάγκο της κάνει… παπάδες και πλέον βλέπει… Γουέμπλεϊ ύστερα από 31 χρόνια, με τον κόσμο της να είναι ενθουσιασμένος. Η αγγλική ομάδα σε λίγες μέρες από σήμερα (19/3) υποδέχονται τη Λίβερπουλ σε νοκ-άουτ ματς με στόχο φυσικά την πρόκριση στα ημιτελικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Νότιγχαμ διανύει μια ιστορική σεζόν, μιας και έχει να βρεθεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης από το 1996, όταν και είχε αποκλειστεί στους «8» από την Άστον Βίλα με 1-0. Από εκεί και πέρα θα κοντραριστεί με τη Λίβερπουλ μετά το 1999 στο θεσμό, ενώ αν προκριθεί θα πατήσει στο χορτάρι του Γουέμπλεϊ μετά το 1991 και τον τελικό του FA στον οποίον είχε ηττηθεί στην παράταση από την Τότεναμ με 2-1.

Συνολικά η Νότιγχαμ μετρά 2 Κύπελλα Αγγλίας και έναν τελικό και οι οπαδοί της συνεχίζουν να… ονειρεύονται φέτος με την ξέφρενη αυτήν πορεία. Η ομάδα του Στιβ Κούπερ, εκτός από την επιστροφή της ύστερα από 26 χρόνια σε προημιτελικό και την πρόκριση επί της Χάντερσφιλντ, έχει καταφέρει ένα σπουδαίο επίτευγμα. Έχει πετάξει εκτός την πιο πετυχημένη ομάδα του θεσμού (Άρσεναλ), την περσινή κάτοχο (Λέστερ), αλλά και μια ομάδα το βράδυ της Δευτέρας που ήταν αήττητη για 18 παιχνίδια (Χάντερσφιλντ).

